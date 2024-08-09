Филипп Киркоров окончательно сошел с ума: что он начудил

Певец показал свое тело в татуировках.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров опозорился на всю страну. 57-летний артист показал свое тело, заполненное большим количеством татуировок.

В это время он за границей плавал на яхте, пока Россия продолжает бомбить украинские города.

В сети резко раскритиковали путиниста, в том числе и россияне. Они написали, что Киркоров стал похож на бомжа, да и вообще слетел с катушек в последнее время.

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Реакция пользователей сети

"Как зек на пожизненном... Перебор"

"Что за бред"

"Какой отстой"

"То, что он с собой сделал - ужасно"

"Что же сделал со своим телом? Это же нужно было в таком возрасте прийти к этому..."

"Вообще с катушек слетел. Господи, что с ним стало?"

"Седина в бороду, бес в ребро"

"Фу, смотреть страшно на него"

Отметим, сейчас Киркоров находится в Греции с певичкой Мариной Овсянниковой и ее сыном. Ранее девушка, вышедшая из скандального проекта "Дом-2" рассказала, что поездка стала для нее сюрпризом.

Интересно и то, что Овсянникову неоднократно обвиняли в предоставлении эскорт-услуг.

Напомним, ранее Максим Галкин прямо на сцене жестко высмеял Киркорова.

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