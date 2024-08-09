Филипп Киркоров окончательно сошел с ума: что он начудил

Российский певец-путинист Филипп Киркоров опозорился на всю страну. 57-летний артист показал свое тело, заполненное большим количеством татуировок.
В это время он за границей плавал на яхте, пока Россия продолжает бомбить украинские города.
В сети резко раскритиковали путиниста, в том числе и россияне. Они написали, что Киркоров стал похож на бомжа, да и вообще слетел с катушек в последнее время.
Реакция пользователей сети
- "Как зек на пожизненном... Перебор"
- "Что за бред"
- "Какой отстой"
- "То, что он с собой сделал - ужасно"
- "Что же сделал со своим телом? Это же нужно было в таком возрасте прийти к этому..."
- "Вообще с катушек слетел. Господи, что с ним стало?"
- "Седина в бороду, бес в ребро"
- "Фу, смотреть страшно на него"
Отметим, сейчас Киркоров находится в Греции с певичкой Мариной Овсянниковой и ее сыном. Ранее девушка, вышедшая из скандального проекта "Дом-2" рассказала, что поездка стала для нее сюрпризом.
Интересно и то, что Овсянникову неоднократно обвиняли в предоставлении эскорт-услуг.
Напомним, ранее Максим Галкин прямо на сцене жестко высмеял Киркорова.