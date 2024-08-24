Он решил скрыть правду о себе.

Российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает кровавую политику Кремля, подловили на лжи.

Недавно в одном интервью для росСМИ он рассказывал, что занимается спортом 3 часа каждый день и может даже 70 раз подтянуться. Поэтому сейчас у него спортивные формы.

"Это все я делаю из-за большой любви к искусству", - заявлял журналистам путинист и показал свои якобы накачанные бицепсы.

Однако один из фитнес-тренеров РФ заподозрил, что новые формы 57-летнего певца - это результат работы пластических хирургов. Чтобы не ходить в тренажерный зал и долго не ждать результата, Киркоров, вероятно, пошел на установку имплантов в бицепс.

"В этом возрасте обменные процессы замедлены. Чтобы набирать мышечную массу, необходимо достаточно много потреблять белков и углеводов, то есть быть в профиците, соответственно нужен хороший обмен веществ для усвоения нутриентов. В этом возрасте ЖКТ не выдержит такой нагрузки! Длительность тренировки и время начала - бессмысленные цифры, которые для каждого индивидуальны. В его возрасте он просто не смог бы восстанавливаться при таком тренировочном графике", - подчеркнул тренер.

Поэтому на некоторых фото, где Киркоров хвастается атлетическими формами в майке, заметно, что пропорция нарушена.

"Физиология у каждого человека индивидуальна, поэтому теоретически может быть все, но здесь налицо явная пластика с применением имплантов, или второй вариант - синтол, который вводят инородный раствор под кожу", - добавил тренер.

К слову, ранее Киркоров уже много раз пытался омолодиться и изменить свой внешний вид. Например, убрал все морщины со своего лица. Затем корректировал собственную фигуру, в частности, стороннику диктатора сделали "новый" живот и увеличили ягодицы.

Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров показал свое тело, заполненное большим количеством татуировок.

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