Его хотят наказать за все выходки.

Российского певца Филиппа Киркорова, который активно поддерживает кровавый режим Кремля, больше не хотят видеть на сцене в РФ.

Оказалось, что сибирская правозащитная группа "Радетель" возмущается позорными выходками путиниста в последнее время. Более того, она подготовила публичное обращение к Киркорову. В заявлении говорится, что сторонник диктатора совершает аморальные поступки и развращает детей, поэтому ему не место в публичном пространстве страны-агрессора.

"Как показывает время, ваших "извинений", "оправданий" хватает на совсем короткий срок. Ваш modus operandi (манера поведения - прим. УНИАН) не меняется на протяжении десятилетий. Вы нарушаете закон, то и дело совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодежь и детей. Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство. Ваше время ушло", - заявили россияни из правозащитной группы.

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Они также подчеркнули, что нужно прекратить прощать обнаглевшего артиста и наказать его за неуважение к окружающим и своей аудитории.

К слову, пока сам путинист Киркоров не комментировал это заявление.

Напомним, что сторонник диктатора неоднократно попадал в скандалы. Например, его участие в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, на которую все гости должны были прийти с дресс-кодом "almost naked", то есть "почти голыми". После нее Киркоров публично вымоливал прощение у Кремля, ведь его начали массово отменять. Также недавно он вместе с эскортницей экстренно выехал из России и был замечен в объятиях парня.

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