Она стала пособником Кремля и кровавого режима Владимира Путина.

Некогда популярная певица Лариса Долина родилась в Одессе. Однако построить карьеру в родной Украине ей не удалось, поэтому она решила перебраться в Россию.

Долгие годы она жила в стране-агрессора и зарабатывала кровавые рубли. Несмотря на то, что и там изначально ей было сложно обосноваться, она все же нашла способ, как обойти систему. Точнее, стать ее частью.

Как говорится в сюжете FreeДОМ, с 2003 года Долина - член партии "Единая партия Россия", а значит пособница диктатора Владимира Путина. Она поддерживала все его планы. Например, восстановить Советский Союз, в котором ее ущемляли за еврейскую национальность.

Более того, певица неоднократно высказывала симпатию по отношению к Путину. Она говорила, что он всегда ей нравился, как мужчина в том числе. Наверное, за такую преданность она и получала множество российских наград.

А пока ее коллеги бежали из России и осуждали полномасштабное вторжение в Украину, Долина продолжала поддерживать диктатора. Кроме того, в 2014 году она поддержала незаконную аннексию Крыма, а потом наведовалась туда с концертами. За такое предательство в 2018 году ей запретили въезд в Украину.

"Я не могу попасть в свой город - Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа, бабушки, дедушки. Одесса всегда подпитывала меня", - говорила ранее Долина.

Несмотря на мнимую любовь к Одессе, певицу вовсе не трогает то, что Россия кровожадно бомбит этот город. Она выступает перед оккупантами и спокойно смотрит им в глаза.

Вероятно, причина ее поддержки России кроется во внушительном банковском счете. Долина может себе позволить автопарк, элитное жилье, ведь за час выступления она запрашивает минимум три миллиона рублей.

Напомним, ранее престарелая Долина напугала поклонников на концерте в Крыму.

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