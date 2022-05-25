Звезда, поддерживающая кровавую политику Кремля, цинично высказалась об украинском городе.

Певица Лариса Долина, которая давно известна своей позицией в поддержку Путина, решила вспомнить свою прежнюю жизнь в Одессе. Однако заявила, что той Одессы уже якобы не существует. Об этом Долина написала в Instagram-блоге.

"Я много думаю сейчас обо всем. В моем сердце соединились разные чувства и они пытаются договориться между собой. А я сама с собой изначально договорилась. Я вижу все и знаю. Я знаю правду. Я люблю Каспий, там родилась, я бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю. Прежней Одессы сейчас нет", - написала Долина.

Также звезда-путинистка призналась в любви к России, которая сейчас обстреливает мирные украинские города.

"Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад – гражданкой России. Здесь я нашла себя в профессии, стала счастлива, здесь я состоялась как личность", - уточнила звезда.

Напомним, Гордон публично разнес Баскова, Лепса, Долину и других звезд РФ, назвав их "выжившими из ума восковыми гнидами".

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