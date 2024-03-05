Над ней глумятся даже россияне.

Российская певица Лариса Долина, прожившая все детство и юность в Одессе, в очередной раз цинично поддержала Россию. Она появилась на Неделе моды в Москве и прошлась по подиуму в облегающей комбинезоне и плаще в цветах российского флага.

Таким образом артистка, вероятно, хотела выслужиться перед Кремлем, однако сами россияне не оценили такой ее порыв и назвали ее образ неуместным.

"Нет, ну я понимаю, высокая мода и все такое, но это же натуральный похоронный венок на ножках. Просто венок одет прямо на клиента", - пишут в российских Telegram-каналах.

Видео дня

Как отреагировали россияне

"Смеяться или плакать?"

"Смешная старушенция"

"Больше не кому выйти или что?"

"Патриотизм на пятой точке висит, кто вообще эту дичь придумал?"

"Натянула на жопу триколор"

Напомним, Лариса Долина пыталась построить карьеру в Украине, но ей не удалось. Поэтому она решила перебраться в Россию. Там она стала пособницей диктатора Владимира Путина.

Известно, что в России Долина нажила немаленькое состояние. Вероятно по этой причине она не осуждает полномасштабную войну в Украине.

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