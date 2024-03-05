Российская певица Лариса Долина, прожившая все детство и юность в Одессе, в очередной раз цинично поддержала Россию. Она появилась на Неделе моды в Москве и прошлась по подиуму в облегающей комбинезоне и плаще в цветах российского флага.
Таким образом артистка, вероятно, хотела выслужиться перед Кремлем, однако сами россияне не оценили такой ее порыв и назвали ее образ неуместным.
"Нет, ну я понимаю, высокая мода и все такое, но это же натуральный похоронный венок на ножках. Просто венок одет прямо на клиента", - пишут в российских Telegram-каналах.
Как отреагировали россияне
- "Смеяться или плакать?"
- "Смешная старушенция"
- "Больше не кому выйти или что?"
- "Патриотизм на пятой точке висит, кто вообще эту дичь придумал?"
- "Натянула на жопу триколор"
Напомним, Лариса Долина пыталась построить карьеру в Украине, но ей не удалось. Поэтому она решила перебраться в Россию. Там она стала пособницей диктатора Владимира Путина.
Известно, что в России Долина нажила немаленькое состояние. Вероятно по этой причине она не осуждает полномасштабную войну в Украине.