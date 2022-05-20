В России развернули настоящую травлю против Аллы Борисовны и Галкина.

Около трех месяцев назад Алла Пугачева и Максим Галкин со своими детьми отправились в Израиль. Уезд был связан с тем, что Россия полномасштабно вторглась в Украину и развязала войну. После открытого осуждения Галкиным российской агрессии, против звездной семьи развернули травлю в пропагандистских российских СМИ. Путинист Григорий Лепс неожиданно высказал свою поддержку в адрес Примадонны.

"Зачем сразу ставить ярлыки? Пугачева - большая артистка. Может, просто человек отдыхает. От нее не было никаких заявлений в ту или иную сторону. Люди вернутся на Родину, будут работать и будут работать хорошо", - предположил артист в ходе одной из своих пресс-конференций.

Артист-путинист уточнил, что осуждает позицию Максима Галкина, который заявил, что это Россия виновата в войне в Украине.

Отметим, еще одна пропагандистская звезда Бабкина нелестно высказалась в адрес Пугачевой. Бабкина недовольна тем, что Примадонна покинула Россию, "где зарабатывала бешеные деньги".

Напомним, телеведущая Мария Ефросинина поделилась подробностями разговора с Галкиным. По ее словам, семейного "замка" у Максима уже нет, а правоохранительные органы готовят против пародиста уголовное дело.

Также УНИАН писал, что Лепс внезапно расхвалил Кароль после ее слов о "еде для червей".

Вас также могут заинтересовать новости: