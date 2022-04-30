Телеведущая рассказала, что благодарна Максиму Галкину за его позицию.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что пообщалась с российским юмористом Максимом Галкиным. Она поражена тем, какую позицию он озвучил, являясь гражданином РФ.

Свою позицию Мария высказала в интервью программе "Гроші".

Ефросинина поделилась, что Максим Галкин звонил ей еще до полномасштабного вторжения. А когда настало 24 февраля, она боялась отвечать на звонок, потому что не хотела услышать: "как вы там? Держитесь".

"Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка (в поселке Грязь под Москвой, где они жили с Аллой Пугачевой и детьми, – ред.) уже нет. Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. С ним происходит все то, чего боятся артисты в России", - уточнила украинская телеведущая.

Телеведущая уточнила, что репутация Максима Галкина в России "испорчена", потому что его очерняют в местной прессе настолько, насколько только можно.

"Его нет и не будет. А если и будет, то его имя будет навсегда полито дер*мом", - сказала Мария.

"Он сказал отличную фразу: "да ты понимаешь, что я как раз считаю, что то, что я делаю, – это нормально! Это естественная реакция на то, что происходит в Украине. Но выходит, что я белая ворона, потому что все остальные молчат", - резюмировала Ефросинина.

Напомним, Ефросинина, Осадчая, Кароль и другие звезды пообщались с главой ОП.

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