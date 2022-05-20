Певица "наехала" на Пугачеву из-за ее отъезда за границу.

Российская певица надежда Бабкина высказалась в адрес Аллы Пугачевой, которая вместе с семьей уехала из России в Израиль в начале войны в Украине.

Бабкина недовольна тем, что Примадонна покинула Россию, "где зарабатывала бешеные деньги".

"Я не знаю, как можно, получив от страны, в которой ты родился, воспитывался, зарабатывал бешеные деньги, потом взять и плюнуть из-за границы. Так не должно быть. Тогда начинаешь рассуждать, как это формировалось. Что впереди, одни деньги, что ли?... Это же так мелко", - сказала Бабкина в одном из интервью.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль после полномасштабного вторжения России в Украину. Шоумен всячески критикует преступный режим фюрера Путина и осуждает войну. Сама Пугачева пока молчит о войне. Недавно она сказала, что летом они вернутся в Россию, так как их дети пойдут в школу.

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