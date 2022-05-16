Артист-путинист ответил певице на ее упреки.

Российский артист Григорий Лепс ответил украинской певице Тине Кароль после ее слов, что он будет "едой для червей" в Украине после концерта на Донбассе для поддержки оккупантов.

Так, Григорий Лепс, поддерживающий путинский режим, в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву рассказал, что после концерта на Донбассе его атаковали хейтеры и украинские артисты. К примеру он привел Тину Кароль, которая одна из первых высказала свое недовольство.

"Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она – блестящая певица, замечательная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы будем кормить червей", – сказал Лепс.

Он добавил, что каждый проживает свою жизнь так, как хочет. Он решил прожить ее именно так, со своей семьей и на своей Родине.

Напомним, ранее Тина Кароль резко обратилась к путинисту Лепсу. По словам Кароль, она уже давно поняла, что за человек Лепс. И она рада, что много лет назад отказалась от него в роли продюсера.

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