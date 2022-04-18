Таким образом знаменитая певица опровергла слухи о своей госпитализации.

Алла Пугачева, которой в последнее время СМИ приписывают инфаркт и госпитализацию, показала себя на семейном празднике. Они с Галкиным и детьми уехали из РФ после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Предположительно, пара остановилась в Израиле. Оттуда Алла записала видео.

На опубликованных в Instagram кадрах Пугачева сидит за столом, и с бокалом вина поздравляет с Вербным Воскресеньем.

В комментариях к видеозаписи многочисленные поклонники Примадонны уточнили, что уезд из России положительно отразился на внешности артистки - она выглядит красивее и моложе.

"С праздником, Алла Борисовна", "Красавчики", "Очень рады вас видеть", "Отлично выглядите", "Вы на каникулах?", - пишут подписчики.

Напомним, в Нью-Йорке перед концертом "путинского клоуна" Сабурова украинцы устроили акцию протеста.

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