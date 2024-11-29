Алла-Виктория и Мартин вернулись в страну-агрессора.

Известный певец-путинист Филипп Киркоров, который летом выгнал своих детей из РФ, решил их вернуть.

Как известно, 12-летние дочь Алла-Виктория и сын Мартин начали учиться в престижной школе в Дубае. Тогда сторонник диктатора платил за их образование кругленькую сумму - около 64 тысячи долларов за годовое обучение одного человека.

Однако, как пишут росСМИ, Киркоров привез детей снова в страну-агрессора. По словам путиниста, дочь и сын якобы очень хотели домой.

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"Мои дети очень любят свою страну. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг. Они растут настоящими патриотами", - заявил певец.

Теперь дети Киркорова будут учиться в российской школе недалеко от их дома. Образование в ней стоит 7 тысяч долларов в год за одного ребенка.

Что известно о детях Филиппа Киркорова

Детей стороннику диктатора родила суррогатная мать. Он часто брал дочь Аллу-Викторию и сына Мартина с собой на концерты и шоу. Несколько лет назад путиниста обвинили в "издевательстве" над дочерью. Он якобы лишал ее сна и полноценного отдыха. Сейчас девочка снимает пародии на своего отца и публикует их в сети, чем возмущает россиян.

Напомним, ранее путиниста Филиппа Киркорова поймали на лжи.

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