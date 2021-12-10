Дочь певца была замечена на съемках, которые длились до самого утра.

Фанаты российского певца Филиппа Киркорова обвинили его в "издевательстве" над дочерью Аллой-Викторией, которой совсем недавно исполнилось 10 лет. Артист взял ребенка на съемки, которые длились всю ночь. Из-за этого в сети решили, что певец лишает девочку сна и отдыха, а психолог заявила, что такое воспитание может вызвать у малышки болезни.

Все началось с фото, которое появилось в Instagram-аккаунте оперного певца Юсифа Эйвазова. Он показал снимки со съемок российского шоу "Маска" и написал, что они длились с вечера и до самого утра.

На фото заметили бывшего мужа Аллы Пугачевой и его дочь. Пользователи пришли в ярость. Комментаторы негодовали и писали, что девочка выглядит очень уставшей, а ночные съемки очень плохо на нее повлияют.

После этого семейный и детский психолог Наталья Наумова поделилась с российским изданием PopCornNews своим мнением по поводу "адского" графика, в котором живет дочь Киркорова. Эксперт не оценила действия певца, который постоянно изнуряет детей съемками.

Читайте такжеКиркоров сделал неожиданное признание об 11-летнем браке с ПугачевойНеправильный режим может стать причиной возникновения болезней. Девочке крайне важно иметь полноценный сон и время для отдыха. Если же Киркоров и дальше будет "издеваться" над ребенком, Алле-Виктории могут грозить проблемы со здоровьем.

"При искажении у ребенка графика сна и бодрствования он в течение дня может ходить сонным, невнимательным, и в итоге это все может вылиться в какие-то заболевания. Но если это разовая ситуация, то порой ребенку даже интереснее побыть с папой на съемках и получить какой-то интересный, захватывающий опыт", - заявила психолог.

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Автор: Виолетта Орлова