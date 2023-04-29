"Король ужасов" отреагировал на очередное зверство со стороны РФ.

В ночь на 28 апреля россияне совершили очередную массированную ракетную атаку на мирные города Украины. В Умани оккупанты попали ракетой прямо в жилой дом, где в это время спали люди. На инцидент отреагировал американский писатель Стивен Кинг, который давно высказывает свою поддержку нашей стране.

"Россия убивает все больше украинских мирных жителей, включая детей, с помощью ударов беспилотников. Это - не война. Это - терроризм", – написал Стивен Кинг у себя в блоге.

Ракетная атака на Украину 28 апреля 2023 года

Из-за обстрела 28 апреля в Умани погибло 23 человека. Пятеро из них - дети в возрасте от 1,5 до 16 лет. Кроме того под огнем оказались Киевская, Николаевская, Черкасская и Полтавская области, а также город Днепр.

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Сообщается, что российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Напомним, ранее Стивен Кинг поделился новогодним желанием, связанным с Украиной. В своем Twitter-аккаунте он кратко ответил на вопрос о том, чего хотел бы в 2023: "Мира в Украине".

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