Певица пришла на концерт, который организовала Лайма Вайкуле.

Известная певица Алла Пугачева наконец-то "засветилась" в Юрмале. После слухов о том, что Примадонна отправилась в Латвию, она не появлялась в сети, однако теперь звезду заметили на фестивале Лаймы Вайкуле.

На новом фото, которое уже появилось в сети, Пугачева стояла рядом со своим мужем Максимом Галкиным. Певица сверкнула стройными ножками.

Она выбрала для фестиваля в Юрмале стильный костюм: мини-шорты и пиджак в полоску. Свой образ певица дополнила балетками без каблука, неплотными колготками и черной блузой.

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На новом фото с Пугачевой также можно заметить, что певица надела черные перчатки. Она нередко выбирает такой аксессуар. По слухам, примадонна не хочет "светить" кистями из-за возрастных изменений кожи.

Муж Пугачевой выбрал для светского выхода серый костюм. Он дополнил наряд кроссовками и светло-голубой рубашкой.

Пугачева в Юрмале - что известно

О том, что Примадонна отправится в Юрмалу, сообщалось еще несколько недель назад. Певица традиционно проводит летние каникулы не в Израиле, так как ей не нравится жаркий климат.

Напомним, ранее Галкин уже "засветился" в Латвии, но без Пугачевой. Недавно он проведал Лайму Вайкуле, она показывала, как прощалась с юмористом.

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