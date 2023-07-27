Его снимала на видео Лайма Вайкуле.

Юморист Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой отправился в Латвию, показался в Юрмале. Он побывал в доме у Лаймы Вайкуле.

Так, Галкин отправился к певице на велосипеде, но Пугачевой рядом с ним почему-то не было. Вполне вероятно, что Примадонна осталась вместе с детьми или же попросту решила не "светиться" в кадре.

"И он уехал в закат…" - написала Вайкуле под новым видео с Галкиным.

Для визита к Вайкуле юморист выбрал необычный наряд. Он был в спортивных шортах, яркой ветровке и забавной шапке с помпоном. Судя по всему, юморист решил не мерзнуть, но почему-то не надел штаны.

Вайкуле снимала прощание с Галкиным. В тот момент он уже уезжал из дома певицы, и шутил, что передвигается "по-спортивному".

Галкин и Вайкуле - видео

Реакция сети

Комментаторов порадовало видео с Вайкуле и Галкиным. Конечно, многие спрашивали о том, почему в кадре не показалась Пугачева. Также пользователи написали:

"Ну а где Алла Борисовна Пугачева? Неприлично без жены по гостям ездить!"

"И вернулся с рассветом"

"Прикольные! Супер! Удачи вам. Очень жду фестиваль, Лайма! Жду интересных фоток и видео! Люблю. Привет Алле Борисовне, я ее поклонница из Украины".

Пугачева и Галкин в Юрмале - что известно

О том, что Пугачева покидает Израиль вместе с Галкиным и детьми, стало известно еще в начале июля. Певица отправилась в Юрмалу, чтобы встретиться с Вайкуле и традиционно провести каникулы в Латвии. Примадонна часто "сбегает" от жары именно в Юрмалу.

Вскоре росСМИ раскрыли миллионные траты Пугачевой в Юрмале. Там она якобы арендовала дорогой особняк.

Вас также могут заинтересовать новости: