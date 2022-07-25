Алла Пугачева и Максим Галкин, которые сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину решили уехать в Израиль, не планируют надолго там задерживаться. По данным росСМИ, они уже готовят документы для того, чтобы переехать в США.
Так, Telegram-канал "Star News", ссылаясь на экс-депутата Госдумы РФ Романа Худякова сообщает: "Пугачева и Галкин навсегда переедут в США. Семья Галкиных уже занимается переоформлением и продажей недвижимости в России".
Сам Максим Галкин и его супруга Алла Борисовна Пугачева данную информацию никак не комментировали.
Отметим, после того, как Галкин высказал свою антивоенную позицию и поддержал украинцев, против него в РФ развязали настоящие преследования. Маша Ефросинина, пообщавшись с юмористом, рассказала, что у них уже отобрали замок. Кроме того, готовится уголовное дело за якобы дискредитацию ВС РФ. Однако это не стало для Максима поводом отказаться от своих слов.
Напомним, Галкин прокомментировал фейк о том, что его избили на концерте из-за "шуток о родине".
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