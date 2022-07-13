Недавно его уставшие фото с огромными синяками под глазами не на шутку напугали поклонников.

Известный юморист Максим Галкин показал досуг с сыном. Он опубликовал у себя в Instagram-stories видео, как катается с Гарри на велосипедах по лесу. Дочери Лизы и жены Аллы Пугачевой рядом не было.

Отметим, накануне мы писали, что Максим Галкин испугал своим внешним видом. В сети показали его фото, где, по мнению фанатов, пародист выглядит на 10 лет старше. Вероятно, он очень переживает и нервничает из-за всего происходящего: войны в Украине, его травли в России, аресте семейного особняка в деревне Грязь и так далее. Это выдают огромные синяки под глазами.

Тем не менее находясь рядом с сыном пародист выглядит куда более молодо и жизнерадостно, что демонстрирует своей аудитории.

Напомним, Галкин прокомментировал фейк о том, что его избили на концерте из-за "шуток о родине".

Также УНИАН писал, что Максим Галкин назвал Михалкова "пургоносом".

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