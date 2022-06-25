Пропагандисты РФ запустили в сеть информацию о том, что в пародиста якобы бросили яблоком во время одного из выступлений.

В росСМИ активно начали распространять информацию о казусе на одном из концертов Максима Галкина. Якобы из-за "шуток о Родине" один из зрителей бросил в него яблоком и от этого у юмориста под глазом остался синяк.

Артист сам решил прокомментировать эту информацию в сети, появившись в Instagram-stories без фильтров. Можно заметить, что никакого синяка у Максима нет.

Российские фейкометы выложили скриншот видео Галкина, где у него якобы синяк. Очевидно, сделали они это в фотошопе, ведь на видео с его лицом все в порядке.

"Жую яблоко. Дети долго искали мой фингал из новостей, теперь смеются", - написал супруг Аллы Борисовны Пугачевой.

Также он опубликовал скриншоты комментариев пользователей, где поклонники интересовались подробностями выдуманного инцидента:

"Как глазик, Максик?", "Покажи бланш от благородных", "Вкусное яблоко было?".

Напомним, недавно на странице Максима Галкина Алла Пугачева показалась в мини-шортах. Примадонну засыпали комплиментами в комментариях и восхитились тем, как молодо она выглядит.

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