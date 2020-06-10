"Бабуля, вам на пенсию": 45-летняя Катя Лель поразила сходством с 66-летней Любовью Успенской

На видео Кате Лель «приделали» кудряшки и надели чалму.

45-летняя российская певица Катя Лель поразила своих фанатов сходством с 66-летней певицей Любовью Успенской.

Видео в новом имидже певица разместила на своей странице в Instagram.

На видео Кате Лель «приделали» кудряшки и надели чалму.

«Ну, и как я вам такая - в чалме и с кокетливыми кучеряшками?» - улыбаясь, поинтересовалась Катя Лель.

Поклонники признались, что она стала выглядеть намного старше своих лет.

«Бабуля, вам на пенсию», «Постарела лет на 20! Снимите это немедленно!», «Бабушка-сказочница», - комментировали они.

А один из подписчиков певицы заметил, что Катя Лель в новом образе очень похожа на Любовь Успенскую.

Как сообщал УНИАН, российская певица Катя Лель разместила в Instagram фото, на котором она позирует для обложки глянцевого журнала. Для своих 45-ти лет певица выглядит довольно молодо, из-за чего внимательные пользователи сети заподозрили ее в пластике.

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