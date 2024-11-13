Певица поделилась некоторыми фото своих будней.

Известная украинская певица Надя Дорофеева очаровала сеть порцией семейного контента. Знаменитость показалась в компании своего возлюбленного - ресторатора, бизнесмена и кулинара Миши Кацурина - и поделилась своими фото.

Новые фотографии артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Вероятно, большинство снимков были сделаны в течение последних нескольких дней. Дорофеева нечасто делится кадрами с любимым, но на этот раз сделала исключение и порадовала поклонников тремя фотографиями с Кацуриным.

Парочка показалась на фото за страстными поцелуями и объятиями. К слову, кадры были сделаны на выставке картин Дмитрия Монатика, которая состоялась 12 ноября.

Видео дня

Дорофеева продемонстрировала на камеру свои стильные луки, в частности, она предстала в сером джинсовом комбинезоне, который состоял из юбки и куртки. Свой образ она дополнила черной футболкой с принтом и черными сапожками на каблуках.

Кроме того, не обошлось и без снимков детей Миши. На одном из кадров его дочь Александра и сын Иван позировали на камеру в забавных головных уборах - больших цветных шапках. Сестра и брат сделали селфи, вероятно, на телефон Надежды.

В дополнение, в подборку попали снимки Нади с ее командой. Танцовщики и певица решили сфотографироваться после репетиции одного из концертов знаменитости. Фотографии исполнительница решила не подписывать, она лишь оставила смайлик в форме черного сердечка.

Отметим, что Дорофеева была замужем за певцом Владимиром Дантесом, и их брак длился семь лет. Кацурин также был в браке с дизайнером Дашей Кацуриной, с которой они воспитывают двоих детей. Впервые Надя и Миша подтвердили свои отношения в июне 2022 года. Интересно, что в то время, когда они закрутили роман, Владимир и Даша также начали встречаться и объявили об этом в сентябре 2022 года. А уже в июле 2023-го Дорофеева и Кацурин официально поженились.

Напомним, ранее Надя Дорофеева с мужем показалась на одном мероприятии с Дантесом и Кацуриной. Парочки посетили выставку известного певца.

Вас также могут заинтересовать новости: