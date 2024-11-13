Парочки посетили выставку известного певца.

Известная украинская певица Надя Дорофеева со своим мужем - ресторатором и кулинаром Мишей Кацуриным - неожиданно показалась на одном мероприятии с бывшим. Впервые за долгое время звезды пересеклись на публике с артистом Владимиром Дантесом и его возлюбленной и бывшей повара - дизайнером и бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Как сообщает издание Viva, их неожиданная встреча состоялась на закрытой презентации выставки картин и арт-объектов исполнителя Дмитрия Монатика. Мероприятие "The Views" проходило на днях в Киеве.

Впервые за долгое время экс-избранники показались в одной компании на светском мероприятии. Поэтому выставка Монатика вызвала интерес у поклонников не только из-за его творчества, но и из-за встречи звездных пар.

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Стоит указать, что ранее квартет избегал таких встреч. Они старались избегать неудобных моментов и не посещали одновременно мероприятия, на которые их приглашали. Однако на этот раз знаменитости, вероятно, не могли отказать своему другу Дмитрию и пришли поддержать его. Как известно, обе пары поддерживают дружеские отношения с Монатиком и его женой Ириной.

Кроме них, на выставке также были и другие приглашенные звездные гости. В частности, Маша Ефросинина, Roxolana, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Алан Бадоев, Александр "Терен", Фагот, Позитив и другие.

Отметим, что Кацурин и Дорофеева поженились в июне 2023 года. Тогда же и Дантес начал отношения с Дашей, но они пока не состоят в официальном браке. У Кацуриных есть двое детей - дочь Александра и сын Иван.

Напомним, ранее муж Нади Дорофеевой восхитил новыми фото с женой и детьми от первого брака. Миша Кацурин поделился в сети кадрами с последних дней.

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