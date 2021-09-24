Возобновленное через много лет следствие вскрыло муссу подтасовок в деле.

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша сделал громкое заявление о смерти известного композитора Владимира Ивасюка. По его словам, в деле о якобы его самоубийстве много подтасовок.

Об этом шла речь в шоу "Право на владу".

Как отметил Голомша, возобновленное через много лет следствие установило, что на самом деле его повесили уже мертвым.

"Даже фальсификация доказательств лечения была достаточно похабной. Симптоматика была одна – лекарства другие", – пояснил Николай Голомша.

Читайте такжеУдари кастетом і метал в кістках: колишній співробітник прокуратури розповів свою версію смерті ЧорноволаИзвестно, что Владимир Ивасюк проходил лечение в психиатрической клинике. И советские следователи утверждали, что он совершил суицид, находясь в депрессивном состоянии.

Владимир Ивасюк: справка

Владимир Ивасюк – известный украинский музыкант и поэт. Он автор многих хитов украинской поп-музыки 60-70-х годов, в том числе и самой известной его песни "Червона рута".

Композитор исчез 24 апреля 1979 года. Он вышел из дома на работу в консерваторию, пообещав родителям вернуться в обед, и больше живым его никто не видел.

Поисковая операция продолжалась всего две недели. После этого дело по факту смерти композитора закрыли.

18 мая советский солдат, якобы случайно, нашел Ивасюка повешенным в Брюховецком лесу под Львовом.

Официальная версия смерти – "самоубийство из-за несчастной любви или психиатрическое расстройство".

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Автор: Катерина Шварц