Роман Ясиновский ответил, готов ли стать на защиту страны.

Известный украинский актер, звезда картин "Поймать Кайдаша", "Киборги", "Довбуш" Роман Ясиновский признался, что получил бронирование от мобилизации. Артист поделился, готов ли при необходимости пополнить ряды ВСУ и рассказал, как ему удалось получить бронь.

В интервью OBOZ.UA кинозвезда отметил, что бронь он получил от театра, в котором работает. Срок ее действия истекает в феврале следующего года. Пока Роман точно не знает, будут ли продолжать ее. При этом знаменитость отмечает, что при условии получения повестки, он готов стать на защиту страны. У Ясиновского не было мыслей бежать из страны или пытаться "откосить" от армии.

"Если нужно будет пойти в армию, пойду, я готов. До начала февраля имею бронь от театра. Как будет дальше - время покажет. В любом случае бежать никуда не собираюсь", - подчеркнул артист.

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В дополнение, Роман отметил, что иногда его даже обижает бюрократия связана с его выездом за границу. Иногда звезда украинского кино не понимает, почему должен собирать столько документов, чтобы пересечь границу ради благотворительной цели. По его словам, почти каждый выезд из Украины завершается тем, что они с коллегами привозят материальную помощь украинским военным или даже авто.

"И даже немного обижаюсь, когда должен собирать кучу документов для разрешения выехать за границу со спектаклями. Я же не просто еду зарабатывать, там на самом деле платят небольшие деньги. Основная цель поездок - получаем площадки, на которых можем говорить о том, что происходит в Украине. А возвращаясь домой, имею возможность привезти какую-то машину или что-то другое на помощь фронту. И постоянно это делаю", - заверил Ясиновский.

Напомним, ранее Артур Логай признался, готов ли пополнить ряды ВСУ. Звезда сериала "Моя любимая Страшко" ответил, должны ли артистов освобождать от службы на фронте.

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