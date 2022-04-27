Симоньян в одном из телеэфиров назвала Галкина геем, который женился на "пожилой женщине".

Украинский рэпер Потап прокомментировал высказывание российской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, что Максим Галкин якобы гей, который "для прикрытия" женился на "пожилой женщине".

Потап у себя в Instagram призвал Симоньян рассказать правду об ориентации путинистов Киркорова, Баскова и Лазарева.

"Раз уж в ход пошли палки, то давайте поковыряем ими в молчащих придворных артистах - Киркоровых, Басковых, Лазаревых… Не с теми вы, дамочка, переходите на личности…", - написал Потап.

Музыкант отметил, что Галкин - человек, который умеет быть честным, и пригласил их с Пугачевой на концерты в Украину после завершения войны.

"А эта пассажирка улетая в пропасть забвения на своей маршрутке мраколжи успевает полить грязью всех не согласных …. Макс прежде всего - человек, который очень любит свою Родину и умеет быть честным артистом. А Алла - легенда, пережившая и уверен переживет ещё множество правителей и таких клоунесс, Мега Величина Мирового уровня! Ждём Макса и Аллу на концертах после полной победы Украины над Путиным и вашей мерзопакостью", - резюмировал Потап.

Отметим, резкая критика Галкина в росСМИ началась после того, как юморист начал говорить в своем блоге о том, что Россия на самом деле убивает мирных людей в Украине.

"В канун Пасхи летят российские крылатые ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это? Объясните мне. Крылатые ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома, ни в будние дни, ни в праздники. Вы одновременно молитесь о мире, везете Благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает ракеты. Или это опять не мы?", - сказал Галкин.

Пародист также заявил, что он будет отдавать часть прибыли со своих концертов в фонды помощи для украинских беженцев.

Незадолго после этих заявлений в СМИ появилась информация, что против Галкина готовят уголовное дело в России якобы за "распространение фейков о ВС РФ".

Напомним, российскую пропагандистку Симоньян объявят в международный розыск. Украинский суд разрешил арестовать ее и доставить в суд для избрания меры пресечения.

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