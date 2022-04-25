Обвинить юмориста хотят в том, что он распространяет фейки о России.

Против юмориста Максима Галкина, который поддержал Украину и осудил убийственную войну РФ, готовится уголовное дело по статье о распространении фейков о действиях ВС РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, накануне Галкин осудил обстрелы мирных украинских городов Россиянами. Он прокомментировал ракетный удар по Одессе.

"В канун Пасхи летят российские крылатые ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это? Объясните мне. Крылатые ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома, ни в будние дни, ни в праздники. Вы одновременно молитесь о мире (официальные лица РФ, - УНИАН), везете Благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает ракеты. Или это опять не мы?", - сказал Галкин.

Также в знак поддержки Украины муж Аллы Пугачевой заявил о том, что часть прибыли с концертов в Израиле будет перечислять на помощь украинским беженцам.

"Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", - заявлял Галкин в своем обращении.

Напомним, ранее Максим Галкин разнес пропагандистские СМИ России и призвал их писать о тех, кто "патриотично настроен".

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