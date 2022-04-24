Также шоумен задал риторический вопрос россиянам.

Российский шоумен Максим Галкин, который сейчас с семьей находится в Израиле, прокомментировал обстрел российскими оккупантами Одессы в канун Пасхи.

Галкин вспомнил о трехмесячной девочки, которая погибла в результате выпущенных Россией крылатых ракет. Кроме того, известно, что по Одессе было выпущено семь ракет, две из которых удалось сбить. В результате обстрела погибли восемь человек, 18-20 пострадали.

"В канун Пасхи летят российские крылатые ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Вот как это? Объясните мне. Крылатые ракеты вообще не должны прилетать в жилые дома, ни в будние дни, ни в праздники. Вы одновременно молитесь о мире (официальные лица РФ, - УНИАН), везете Благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает ракеты. Или это опять не мы?", - сказал Галкин.

Также он добавил, что слышал одну из версий российской пропаганды, почему ракета попала в жилой дом.

"Слышал объяснение, что высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что украинские ПВО сбили эти ракеты. В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче - это не мы, в Одессу летит ракета - это мы, но не совсем мы, Мариуполь "сравняли с землей" - не мы. Тогда вопрос: что россияне там (в Украине, - УНИАН) делают?", - задал риторический вопрос Галкин.

Напомним, ранее Максим Галкин анонсировал концерты в Израиле. Вырученные деньги он перечислит украинским беженцам.

Вас также могут заинтересовать новости: