Мужчина уже больше года живет в Испании.

Звезда сериала "Сваты" российский актер Александр Феклистов, который осудил кровавую политику диктатора, рассказал о своих будущих планах. В частности, он ответил, вернется ли он в РФ.

Не секрет, что после публичной поддержки украинцев он эмигрировал в Испанию. Мужчина отметил, что не мог больше оставаться в стране-агрессоре и не планирует больше туда возвращаться.

"Я не готов идти работать снова дворником и тому подобное. А будущее у меня только такое было в России. Зачем мне жить во всем этом?" - сказал Александр в интервью для Марка Леви и Антона Привольнова.

Видео дня

Феклистов также добавил, что пока у него есть возможность спокойно жить у моря вместе с родными, то он будет использовать ее на полную. И хоть пока у актера нет стабильного заработка в Испании, он все равно не хочет идти на диалог с экс-коллегами россиянами. Кстати, некоторые из них предлагали ему вернуться играть на сцене на определенных условиях.

"Со мной пытались говорить, но я не пошел ни с кем говорить", - подчеркнул Александр, который добавил, что не является фанатиком своей профессии.

Что известно о позиции Александра Феклистова

Актер в 2022 году осудил российское вторжение в Украину и записал видеообращение к украинцам. Он сказал, что испытывает стыд и позор за действия, которые совершает Россия, и попросил прощения.

Напомним, ранее стало известно, что Кристина Орбакайте неожиданно отказала россиянам.

Вас также могут заинтересовать новости: