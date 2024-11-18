Стали известны причины ее решения.

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте - сделала неожиданное заявление, чем возмутила россиян.

Артистка отказалась от выступлений в стране-агрессоре. По словам некоторых росСМИ, Орбакайте не хочет выступать в РФ из-за "политической ситуации, отмены и не очень теплого приема на ее родине".

"Кристина Орбакайте вслед за матерью отказалась от новогодних корпоративов в России. Ее звали поработать, но она впервые за долгое время не согласилась. Говорит, что не в деньгах счастье, и пока не готова, а еще неприятно, что концерты часто отменялись. Плюсом боится хейта и осуждения, как было тогда, когда она приезжала в Россию", - сообщают росСМИ.

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Также отмечается, что певица планирует провести зиму в Калифорнии. Однако якобы Орбакайте уже хотела возвращаться домой, потому что не может собрать полные залы на концертах за рубежом, но передумала.

"В прошлом году артистка получила с каждого корпоратива по 4,5 млн долларов и уехала в США. В этом Кристина даже согласилась выступить в Кремлевском дворце бесплатно, но в последний момент отказалась".

К слову, после начала полномасштабной войны мать певицы Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным осудили кровавую политику диктатора и эмигрировали с детьми в Израиль. А сама Кристиина Орбакайте сначала публично не рассказывала о своей позиции, однако весной этого года решила поддержать оккупантов и их семьи, выделив 50 билетов на свой концерт. Но уже в сентябре певица заявила, что покидает российскую сцену и уехала с семьей в США.

Напомним, недавно Алла Пугачева встретилась со старшей дочерью Кристиной Орбакайте.

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