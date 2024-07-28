Артистка уже не первый год выступает одна на сцене.

Украинская певица Юлия Санина, которая является фронтвумен рок-группы "The Hardkiss", начала свою сольную карьеру.

Не секрет, что в последнее время она выступала одна. Давно ходили слухи, что мужчины-участники коллектива, среди них и муж артистки Валерий Бебко, уехали за границу еще в 2022 году. И хотя сама Санина официально не комментирует эту тему, однако недавно она создала персонализированные страницы на Facebook, Spotify и YouTube. Это и спровоцировало новую порцию сплетен, что фронтвумен "The Hardkiss" теперь будет официально сольной исполнительницей.

Редакция Музвар отметила, что у певицы ранее не было личных соцсетей. Поэтому эти аккаунты являются подтверждением нового этапа в карьере Саниной.

"Мы ждали, когда же произойдет официальное прощание с "The Hardkiss" и, кажется, вот оно... У Саниной свой YouTube, Facebook-аккаунт, обновились страницы на стримингах и логично, что пора создать страницу в Instagram (или переименовать текущую)..." - отмечает Музвар.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов тоже отметил, что успех артистки на сцене будет теперь зависеть от многих факторов:

"Вот и начинается сольная карьера Саниной. Насколько удачно - будет зависеть от репертуара. Сейчас происходит активная сепарация Юлии Саниной от других участников группы "The Hardkiss". Невозможно держать лицо при плохой игре, потому что всем понятно, что у коллектива есть немало проблем. Группа не находится физически в Украине и, как бы Санина не отдувалась за них, но их нет в стране. Весь мужской состав, даже пиарщик их, находится в Европе".

К слову, сейчас на странице Spotify есть несколько песен Юлии, которые она пела в дуэтах с известными украинскими исполнителями: "Вільна" с Тиной Кароль, "Голос країни", которая создана с Артемом Пивоваровым и Надеждой Дорофеевой, а также саундтрек "Твій день" и "Коханий".

Интересно, что ранее Санина намекала на сольное плавание, но подчеркивала, что это будет только в формате тура, но она остается в группе. Тогда певица ездила с концертами по Украине с программой "Special Kiss", где пела одна. Она не скрывала, что группа переживает сложный период. К слову, муж Юлии - Валерий Бебко - появлялся на концерте группы за время войны только один раз. Это выступление было за границей.

Напомним, ранее Юлия Санина впервые за два года показала 8-летнего сына.

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