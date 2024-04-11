Супруги до сих пор не комментируют, действительно ли в их отношениях кризис.

После слухов о вероятном разводе певицы Юлии Саниной и ее мужа музыканта Вала, их впервые заметили вместе. Правда, за пределами Украины.

Сейчас группа "The Hardkiss" ездит с концертным туром по Европе. Поэтому недавно пара вместе с другими музыкантами появилась на одной сцене и исполнила свои хиты.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная" заметно, что Вал играет на гитаре в то время, как Юлия поет песню "Журавли".

"The Hardkiss" сейчас в туре по Европе и Вал на базе. По слухам, музыкант уехал за границу еще до 24 февраля и в Украину так и не вернулся. Именно поэтому украинскими городами певица гастролирует сольно со спешл программой. Собственно, ничего противозаконного в этом нет. Больше удивляет позиция Саниной, которая удаляет комменты или блокирует людей, которые справедливо спрашивают, будет ли Вал на концертах?" - отметил Telegram-канал "Культурная прачечная".

Что известно об отношениях Юлии Саниной и Валерия Бебко

Юлия Санина находится в отношениях с креативным продюсером и гитаристом группы "The Hardkiss" Валерием Бебко с 2009 года.

В 2011 году влюбленные обвенчались и сыграли свадьбу. Через 4 года у них родился общий сын Данил.

Однако в конце прошлого года появились слухи, что у пары серьезный кризис и они на грани развода. Тогда блогер Беспалов высказывал предположение, что причиной завершения отношений могла быть измена со стороны певицы.

Поклонники также заметили, что Санина постоянно одна представляет группу и нигде не появляется вместе с мужем. Позже в сети начали поговаривать, что Валерий уехал за границу во время войны и не вернулся. Однако Юлия не комментирует свою личную жизнь.

Напомним, недавно певица MamaRika откровенно призналась, живет ли еще вместе с мужем.

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