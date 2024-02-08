Певица пока не комментирует эти обвинения.

Певица Юлия Санина рассказала, что вскоре отправится во всеукраинский тур, однако выступать она будет без своего мужа Валерия Бебко, который также является участником группы The Hardkiss.

В эфире "Завтрака с 1+1" певица сказала, что это будет специальная аккустическая программа в камерных залах.

"Это будет кое-что другое. Рояль, виолончель, песни группы The Hardkiss. Это скорее мое, чем ребят", – сказала Санина.

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В сети предположили, что ее супруг не выходит вместе с ней на сцену, потому что уехал за границу. Например, редакция "Музвар" заметила, что уже почти два года именно Санина представляет свою группу, а других участников не видно и не слышно.

"Возникает логический вопрос: а где ее муж Валерий сейчас? Почему он исчез? Действия группы все больше подтверждают слухи о том, что вторая половинка Саниной живет не в Украине. В клипах, кадры которых сняты за границей, он присутствует. А Юля в медиапространстве максимально обходит вопрос относительно своего мужа и вообще четкого будущего любимой группы миллионов", - говорится в заявлении редакции.

Сама Санина пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов заявил, что Юлия Санина переживает кризис в отношениях с мужем. Более того, он намекнул, что артистка могла изменять своему супругу.

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