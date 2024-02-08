Певица Юлия Санина рассказала, что вскоре отправится во всеукраинский тур, однако выступать она будет без своего мужа Валерия Бебко, который также является участником группы The Hardkiss.
В эфире "Завтрака с 1+1" певица сказала, что это будет специальная аккустическая программа в камерных залах.
"Это будет кое-что другое. Рояль, виолончель, песни группы The Hardkiss. Это скорее мое, чем ребят", – сказала Санина.
В сети предположили, что ее супруг не выходит вместе с ней на сцену, потому что уехал за границу. Например, редакция "Музвар" заметила, что уже почти два года именно Санина представляет свою группу, а других участников не видно и не слышно.
"Возникает логический вопрос: а где ее муж Валерий сейчас? Почему он исчез? Действия группы все больше подтверждают слухи о том, что вторая половинка Саниной живет не в Украине. В клипах, кадры которых сняты за границей, он присутствует. А Юля в медиапространстве максимально обходит вопрос относительно своего мужа и вообще четкого будущего любимой группы миллионов", - говорится в заявлении редакции.
Сама Санина пока никак не прокомментировала данную ситуацию.
Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов заявил, что Юлия Санина переживает кризис в отношениях с мужем. Более того, он намекнул, что артистка могла изменять своему супругу.