Певец рассказал, что частично сам делает ремонт в своем доме.

Украинский артист Positiff (Алексей Завгородний) впервые показал свое жилье, в котором сейчас делает ремонт. Он рассказал, что еще несколько лет назад купил двухэтажный дом рядом со студией, а перед полномасштабным российским вторжением затеял там ремонт.

Он добавил, что до войны у него было много концертов, а соответственно был хороший заработок. Поэтому тогда у него была целая команда, которая занималась ремонтом. Но после 24 февраля его доходы резко сокротились, поэтому он сам взялся за работу по дому. При этом самое сложное все же доверяет только профессионалам.

"Есть какие-то сложные вещи, такие тонкие, я думаю, что лучше всего это делать профессионалам. Но если, например, плинтус приклеить, сделать розетку, это можно конечно…" – сказал артист в программе "Сніданок. Вихідний".

Артист уточнил, что сейчас экономит на ремонте, ведь в такое время намного важнее донатить на ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, где живет скандальная украинская блогерша Саша Бо.

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