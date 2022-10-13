Саша Бо показала, как обустроена ее жилье.

Украинская блогерша Саша Бо показала 120-метровую квартиру, в которой живет вместе со своим новым мужем Платоном Тарнавским и детьми от первого брака с Игорем Пустовитом.

В интервью Ане Олицкой Саша рассказала, что приобрела эту квартиру еще до войны, тогда же она успела доделать ремонт. Первым делом знаменитость повела Олицкую на кухню. Там она показала ей содержимое холодильника и похвасталась винным баром. Бо уточнила, что кухонная столешница стоит 10 тысяч долларов, а вот стоимость бара достигает примерно такой же суммы, как и обычная техника - холодильник, микроволновка или печь.

Также Саша показала их с Платоном спальню, в которой есть тайная комната - ванна, в которую дети блогерши не заходят. Она сделана из стекла, там очень много зеркал. Саша признается, что ей легко следить за чистотой в своей спальне и ванне. Кроме того, она показала коллекцию своих часов и сумок.

Затем блогерша провела ведущую в комнату детей. Там есть две кровати, между которыми установлена перегородка. По словам Бо, так ее сыновья меньше ссорятся и не делят территорию. Над одной из кроваток висит карта мира, потому что один из сыновей звезды очень любит путешествовать и каждый раз показывает ей новую точку на карте мира, где бы он хотел побывать.

Рекламу для социальных сетей Саша снимает в комнате своих детей при дневном свете. Она говорит, что профессиональной техники у нее нет, но ей вполне достаточно того, что есть.

Напомним, украинская блогерша Саша Бо, которая обрела известность благодаря скандальному разводу с Игорем Пустовитом, вновь вышла замуж. Она непродолжительное время встречалась с Платоном Тарнавским, после чего он сделал ей предложение. 3 сентября 2022 года пара официально поженилась.

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