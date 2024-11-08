Он назвал причину завершения их отношений.

Украинский певец Илья Парфенюк, который выступает под сценическим именем Parfeniuk, впервые прокомментировал новость о разрыве отношений с блогершей Симбочкой.

Артист отметил, что не стоит верить фейковым видео об их паре и самостоятельно искать причину завершения истории любви. Он решил сам расставить все точки над "і".

"Сами знаете, так бывает, что время все ставит на свои места! Мы очень любим друг друга, потому что есть из-за кого. Но для сохранения нашего морального и духовного здоровья, чтобы можна было работать, творить, жить - надо лучше отпустить", - написал Илья в своем Instagram.

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Он также добавил, что будет продолжать общение с Симбочкой, ведь у них есть общая дочь София.

"Мы на связи, мы воспитаем нашу малышку в лучших тенденциях, будем делать все для того, чтобы она была счастлива и часто сможете увидеть нас вместе. Верю, что все будет хорошо".

К слову, пара была вместе почти два года. Летом 2023 года Парфенюк сделал предложение любимой, а уже в марте этого года экс-возлюбленные стали впервые родителями. У них родилась дочь София, которой сейчас 7 месяцев.

Напомним, недавно звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк призналась, свободно ли ее сердце после развода.

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