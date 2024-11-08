Антонина Хижняк рассказала о мужчинах, которые ухаживают за ней в сети.

Известная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов "След", "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк, которая ранее рассказала о заработках во время войны, впервые за долгое время прокомментировала свою личную жизнь. Знаменитость ответила, свободно ли ее сердце после развода с мужем.

Как известно, артистка состояла в браке с Андреем Якушевым. Пара развелась еще четыре года назад, однако о разрыве Хижняк объявила лишь в прошлом году. У экс-супругов есть 7-летний сын Максим, который сейчас живет с мамой. После разрыва отношений с экс-возлюбленным Антонина не комментирует личную жизнь.

Впервые за долгое время она откровенно рассказала, что сейчас ее сердце занято. Правда, рядом с ней нет любимого человека. Все свое время она уделяет съемкам в кино и родным.

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"Свободно ли мое сердце - трудно сказать. Сейчас в моем сердце работа и семья: ребенок, брат, бабушка", - призналась актриса в комментарии для программы "Утро в большом городе".

Пока что Антонину не интересуют новые романы с мужчинами. Она говорит, что не ходит на свидания и не знакомится с противоположным полом. По словам Хижняк, на данный момент она еще не встретила того единственного, с которым бы хотела построить отношения. Актриса намекнула, что в соцсетях много мужчин ухаживают за ней, однако они ей не нравятся.

"На свидания не хожу. С кем? Адекватные мужчины в Instagram мне не пишут", - поделилась кинозвезда.

Напомним, ранее Антонина Хижняк призналась, поддерживает ли общение с экс-супругом после развода. Она также рассказала, видится ли сын с отцом.

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