Кристина Христонько рассказала о своем пути в музыке.

Украинская блогерша и певица Кристина Христонько, которая на днях выпустила песню "Вистоїмо" с артистом Юликом, высказалась об исполнительнице Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко. 24-летняя звезда сети сравнила их карьеры и рассказала о своем пути в музыке.

Klavdia Petrivna стала настоящим феноменом в украинском шоу-бизнесе. За довольно короткое время звезда стала популярной, а каждая ее новая песня лидировала в музыкальных топ-чартах. Христонько в интервью "Фокусу" согласилась, что коллега сделала свой вклад в украинскую музыку и добавила чего-то нового, однако говорит, что своей конкуренткой она ее не считает.

Она объясняет это тем, что начала свою карьеру раньше, чем Klavdia Petrivna. Кристина убеждена, что еще много разных артистов будет появляться, но она сейчас сосредоточена на себе и не обращает внимания на успех других.

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"Это что-то новое. Конкуренткой не считаю, потому что я еще задолго до нее начала писать музыку. И в течение моего пути появлялось много разных артисток. И еще будет появляться. Главное для меня - делать свое дело регулярно и качественно. Тогда никакие "конкуренты на горизонте" не собьют меня с пути", - сказала блогерша.

Также Христонько рассказала, есть ли у нее продюсер и кто ей помогает записывать песни и снимать клипы. По ее словам, у нее нет наставника, она всего достигла сама. А средства для продвижения себя как певицы, она зарабатывает на блоге.

"Мой блог - мой продюсер. Все средства, которые я зарабатываю - вкладываю в музыкальную деятельность. И я рада, что могу сейчас записывать свои песни у лучшего саундпродюсера с самой крутой аранжировкой. Мне совсем не жалко средств. Кто-то откладывает на квартиру - а я как только заработаю - сразу вкладываю в музыку. И очень кайфую от результата", - сказала певица, также известная по трекам "Хочу повірити", "Мамо" и "Вірю не вірю".

Напомним, ранее и Олег Скрипка ответил, что думает о Klavdia Petrivna. Артист признался, знаком ли лично с исполнительницей.

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