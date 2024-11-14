Клип получился очень чувственным.

Певцы Юлик и Kristonko объединились в творческий тандем и презентовали песню "Вистоїмо". Это авторский трек Юлика, который он написал еще задолго до начала войны, однако сейчас песня приобрела новое значение и смысл.

Менеджмент артистов вел переговоры с августа, и вот совместными усилиями они сумели воплотить задуманное в жизнь. Kristonko, прослушав демозапись песни, сразу согласилась, поскольку почувствовала себя в ней.

"Для меня важно получать кайф от работы. Когда я создал припев, почувствовал, что это должен быть дуэт. Так и случилось, поте ноты и слова лились как рекой. Счастлив, что своим творчеством могу обеспечить потребность людей - заглянуть в прошлое и сделать правильные выводы."Под ливнями" приобрела новое значение, и фокус группа, которая почувствовала трек раньше, получили те эмоции, которые я и предполагал, и это классно. Главное - мурашки по коже и отголоски в середине", - прокомментировал JULIK.

Артисты также в короткий срок решили визуализировать песню видеоклипом, чтобы усилить музыкальную премьеру.

"Когда я услышала демку, то сразу поняла - мое! Песня, которая имеет фантастическую историю, хорошую мелодию и, что самое главное, актуальность. Это разрыв, я ходила несколько дней, напевала. Мы работали долго над ней, перезаписывали вокал, искали именно то звучание, чтобы получилось максимально эффективно и качественно. Убеждена, каждый кто услышит не будет равнодушным, ведь в жизни проживал историю любви, которая имеет перспективу перерасти в целую жизнь. Главное - любить, и быть рядом несмотря на все ливни!", - рассказала KRISTONKO.

Напомним, ранее Позитив представил клип "Діаманти", во время съемок которого узнал о беременности жены.

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