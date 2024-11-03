Артист признался, знаком ли он с коллегой.

Известный украинский артист, лидер группы "ВВ" Олег Скрипка, который ранее рассказал о родственниках из РФ, высказался о молодой певице Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко. Знаменитость также поделился мыслями относительно того, как изменился украинский шоу-бизнес.

Скрипка положительно отзывается о Klavdia Petrivna. По его мнению, у нее есть талант как к пению, так и к созданию хитов. Однако он называет ее музыкальным проектом и отмечает, что очень важно, чтобы она не потеряла себя после славы, которую получила в течение последнего года.

"Талантливый автор и исполнительница, но я ее не знаю лично. А в вопросе как раз есть намек на проект. Да, это мощный в частности продюсерский проект. И иногда проект может заслонить личность артиста. Важно, чтобы она оставалась собой и не потеряла свою идентичность в этом потоке популярности. Желание видеть ее развитие как артиста, а не только как часть проекта, вполне понятно. Надеюсь, что она сможет найти баланс и продолжить радовать нас своей уникальностью", - указал Олег в интервью для "Фокуса".

Видео дня

В дополнение, певец отметил, что с началом полномасштабного вторжения украинский шоу-бизнес очень изменился. Сейчас, говорит Скрипка, появилось много молодых артистов, которые выпускают песни в стиле поп. Такая тенденция не слишком радует исполнителя, ведь он создает рок-музыку и хочет, чтобы она становилась как можно популярнее.

"Сегодняшний шоу-биз в Украине действительно претерпел большие изменения. Молодая публика и молодые артисты по новому с чистого листа открывают для себя и украинский язык, и историю. Но, к сожалению, большинство из них ориентируются на поп-музыку. Я же являюсь рок-артистом и стою на защите культурных ценностей, поэтому могу с уверенностью сказать, что не специализируюсь на современных поп-тенденциях. Однако считаю, что на сцене есть немало успешных артистов, которые находят свое место даже в этой новой реальности", - добавил солист "ВВ".

Напомним, ранее о Klavdia Petrivna высказалась певица Тоня Матвиенко. Дочь легендарной Нины Матвиенко призналась, что не может долго слушать песни молодой исполнительницы.

Вас также могут заинтересовать новости: