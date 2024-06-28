Певица ответила, когда покажет возлюбленного поклонникам.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая сейчас живет со своим новым избранником в США, неожиданно снова заговорила о нем. Исполнительница впервые прокомментировала слухи о том, что она вышла замуж за российского актера.

В своем Instagram артистка оставила "окошко" для вопросов подписчиков. Один из поклонников поинтересовался у Алины, действительно ли она в браке с известным российским актером Романом Полянским. Как известно, певице уже несколько лет приписывают роман с россиянином. Он даже снимался в клипах Гросу.

Ответ артистки не заставил себя долго ждать. Она отметила, что не пытается интриговать поклонников. По ее словам, возлюбленного покажет публике после того, как у них появятся дети. По традиции Алина опубликовала снимок с избранником, но закрыла его лицо смайликом в форме сердца.

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"Честно? Нет интриги. Я просто не планировала рассказывать, пока детки не появятся. Не думала делать из этого шоу, продавать какой-то блогерше инфу или журналистам", - написала Гросу.

К слову, впервые о своем замужестве Гросу рассказала в начале 2024 года. Она делилась, что церемония росписи состоялась за границей, на берегу океана, а среди приглашенных были только самые близкие родственники и друзья. Также Алина указывала, что ее возлюбленный очень известен в Украине.

Напомним, ранее Алина Гросу заговорила о материнстве и показала мужа. Певица ответила, готова ли к рождению детей.

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