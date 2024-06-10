Певица рассказала о своем благотворительном концерте за границей.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая ранее подтвердила, что во второй раз вышла замуж, показала фотографию с любимым. А также ответила, готова ли стать мамой.

Своего мужа артистка тщательно скрывает. Она часто публикует фото с ним, однако ни на одной не видно лица избранника. Так произошло и на этот раз. Чтобы никто не догадался, кто ее возлюбленный, звезда сцены запостила кадр с ним, а его лицо скрыла смайликом в форме сердца. По словам Алины, она не хочет, чтобы ее личное становилось публичным и наслаждается приватностью отношений.

"Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое - это то, что было, настоящее - оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь - она для двух людей и о двух людях, а не о мнениях других", - указала Гросу в интервью для "ЖВЛ представляет".

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Также исполнительница рассказала о благотворительном концерте в Лос-Анджелесе, который она устроила по случаю своего дня рождения. Алина собирает средства для детей, которые стали сиротами. Артистка поделилась, что с организацией выступления ей помогал любимый.

"Я устраиваю сейчас свой сольный благотворительный концерт. Все деньги будут направлены на поддержку и на помощь детям, которые потеряли своих родителей", - добавила певица.

Гросу также неожиданно заговорила об материнстве. Она говорит, что они с мужем уже задумываются над пополнением в семье и планируют детей:

Мы уже немножко задумаемся о детках, потому что муж их очень любит, также я люблю детей.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, что учится за границей и снимается в проекте от Netflix.

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