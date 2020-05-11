Полякова рассказала о своем конфликте с Лободой

Конфликт между звездами случился во время церемонии награждения премией Viva.

Певица Оля Полякова в прямом эфире Instagram рассказала подробности о своей ссоре со Светланой Лободой.

Певица начала разговор о конфликте, общаясь с дизайнером Андре Таном в прямом эфире. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Оли, пишет НВ.

Конфликт случился во время церемонии награждения премией Viva! Самые красивые-2013. Тогда Оля выступила в качестве ведущей.

"Я объявляла Светлану Лободу. И у меня в тексте было написано: „Самая голосистая певица современности“. Ну что тут такого?", - вспоминает Ольга. Тем не менее, Лобода обиделась на слова коллеги.

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"После концерта она разразилась тирадой и написала у себя на странице, что я "бешеная кобылица". И мы начали ругаться с ней в интервью. Когда меня спрашивали о ней, об этом конфликте, я что-то шутила, а она конкретно какую-то пургу на меня гнала. Когда она назвала меня "бешенной кобылицей", я выставила видео в Instagram, сняла свои ноги, когда я плаваю в ванной, и написала: "Какая же я кобылица? Я русалка!". Это был публичный скандал и он длился около года… Потом мы со Светой сто раз помирились", - отметила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова сообщила, что она в тяжелой форме переболела коронавирусом со своей дочерью Алисой.