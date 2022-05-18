Женщины поделились друг с другом своими историями.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как в Турции случайно встретилась с женщиной из Ирпеня. После услышанного от соотечественницы она не смогла сдержать слез.

Так, женщина рассказала певице, что первое время находилась вместе со своим мужем и ребенком в Ирпене. После того как оккупанты на ее глазах убили супруга, она решила сбежать за границу подальше от войны.

В Турции, куда Полякова поехала на благотворительный матч, они и встретились. По словам певицы, женщина подбежала к ней, когда услышала родной язык. Беженка расплакалась и бросилась в объятия певицы. Минут 10 они стояли и обнимались и вместе плакали.

"Эта женщина из Ирпеня вывезла оттуда 15-летнюю дочь, мужа убили у нее на глазах. Он был тренером по боксу. Я спросила: "А что было потом?". Она говорит: "Я не буду вам ничего рассказывать, потому что там было страшно. Все, что мы пережили". То есть она не захотела вспоминать и рассказывать мне. Но плакала она... Просто нет слов. Можно только обнять и сказать "держись". То, что люди пережили, какие потери, какие ужасы. Это невозможно", – сказала Полякова в программе "Зірковий шлях".

Напомним, ранее Оля Полякова в интервью УНИАН рассказала, где ее застала война, что она чувствовала, когда исполняла гимн Украины на благотворительном футбольном матче, как относится к опальным звездам и какой видит Украину после нашей победы.

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