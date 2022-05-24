Украинские артисты активно помогают родной стране собирать деньги.

Украинская певица Оля Полякова и гимнастка Лилия Подкопаева выступили в Америке в рамках большого благотворительного тура. Они рассказывают публике правду о войне и обстрелах со стороны оккупантов. Суперблондинка в своем Instagram-блоге показала снимки с первых концертов.

Также известно, что специальной гостьей благотворительного мероприятия стала украинская спортсменка Лилия Подкопаева. Обе артистки предстали перед публикой в патриотических нарядах.

"Во время тура я буду прилагать все усилия, чтобы мир продолжал беспокоиться за Украину каждый день. Чтобы все, что происходит на нашей родной земле сейчас, не начало казаться людям в других странах обыденностью, чтобы они знали, каких сверхчеловеческих усилий стоит нам каждый день борьбы за нашу свободу", - написала Оля.

"Мы не имеем права терять ни одного часа! Делаем все, что в наших силах, чтобы приблизить победу! Благодарю всех за поддержку!", - резюмировала Полякова.

Напомним, Полякова рассказала о своем состоянии после уезда из страны.

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