Свободу юмориста и его жены ограничивали в стране-агрессоре, а они не хотели с этим мириться.

Известная российская певица Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин, осудившие вторжение российских войск в Украину, выехали из РФ сразу после начала полномасштабного вторжения. Российский шоумен, звезда скандального реалити "Дом-2" Рустам Солнцев, который уехал в США, рассказал, почему супруги решили эмигрировать в Израиль.

Ранее Галкин и Пугачева были кумирами и любимцами россиян. У них была успешная карьера, достаток и миллионы поклонников в РФ. Однако они выбрали свободу вместо того, чтобы стать марионетками Кремля, как большинство звезд, оставшихся в России.

Максим понял, что критика путинского режима, высмеивание диктатора и его приспешников может стать угрозой его жизни. Ради безопасности он вывез семью в Израиль и уже оттуда начал открыто осуждать российскую власть и войну в Украине.

"У него настолько кристальные и смелые чувства, несмотря на то, что он базировался на "Первом канале", появляется в "Огоньках" на всех этих каналах. Этот человек был наполнен свободой, как воздухом. И когда эту свободу начали откачивать уже в промышленных масштабах, то его отъезд с семьей, молодой женой и детьми - он был неизбежен", - отметил Солнцев.

По словам шоумена, россияне не могли манипулировать Галкиным, как другими артистами, потому что у него была твердая позиция и он не собирался "продаваться" ради комфортной жизни в РФ. Также никакая критика в его сторону не влияла на его взгляды.

"И опять все эти пропагандистские выс*ры в его адрес: "Ах, Макс, профукал ты свое счастье"... Это все было в пустую. Они могли хоть падать, хоть извиваться. Напрасно! Перед ними был уже вполне себе сформировавшийся человек - очень крутой, свободолюбивый, талантливый артист. Прежде всего - человек, отец, муж", - добавил Рустам.

В дополнение, он рассказал, что сам часто подвергался критике со стороны россиян из-за своего выезда за границу. Однако шоумен не планирует менять свое мнение и пытается отстоять "антивоенную позицию".

"Каждый раз, когда какая-то сволочь пролазит ко мне в чат и начинает рассказывать, что я совершил самую большую ошибку в своей жизни, я говорю на это только одно: "Слушай, Пугачева уехала. Ну кто я такой, чтобы сомневаться в этом действии, если когда-то уехала Пугачева с Галкиным? То есть высшей планки уже не бывает, после них, как говорят, только мама. И они показали, как правильно было повести себя в тот момент", - добавил Солнцев.

К слову, сейчас в своих соцсетях Галкин поддерживает Украину и критикует преступления оккупантов. За проукраинскую позицию Максима в 2022 году внесли в список "иноагентов" в РФ.

Напомним, ранее Максим Галкин "послал" зрителя за нецензурное высказывание.

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