Присутствующие в зале поддержали юмориста.

Известный юморист и пародист Максим Галкин, который осудил вторжение в Украину, выступил в Юрмале, Латвия. Во время концерта один из зрителей оскорбил артиста бранными высказываниями, а тот поставил его на место и отправил его вслед "за русским кораблем".

На концерте Галкин спустился со сцены, чтобы пообщаться со зрителями. Он подошел к аудитории с вопросом: "Нет ли у вас каких-то проблем?". Один из присутствующих решил выразить свое недовольство и оскорбил знаменитость. Мужчина назвал Максима "д*лбо*б*м".

Юморист не растерялся и превратил агрессивный диалог в часть своего выступления.

"А, вы специально пришли для этого? Вы приобрели билет на первый ряд? Спасибо! Ваши деньги пойдут в пользу моей семьи, несмотря на ваше мнение. Это же замечательно, слушайте, большое вам спасибо", - сказал пародист.

Однако на этом провокации зрителя не закончились. Он взял букет красных гвоздик, подошел к сцене и начал разбрасывать их, отметив, что делает это якобы "по-доброму".

"Это не ваш спектакль. Тогда, когда вы будете заслуженным человеком, и сможет провести концерт на несколько тысяч человек, только тогда вы сможете выступать. Идите за русским кораблем", - резко отреагировал на действия мужчины Галкин.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Галкин выступил против войны в Украине и осудил путинский режим. Артист с семьей выехал в Израиль и регулярно поддерживает украинцев в сети. За проукраинскую позицию Максима внесли в список "иноагентов" в РФ.

Напомним, ранее Максим Галкин резко ответил на упреки российских пропагандистов относительно войны.

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