В zoom-интервью певец признался, как спасал семью из Херсона, рассказал об отношении к нему украинских военных, первые впечатления от тренировок и самое большое разочарование в жизни.

Макс Барских, который с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пошел защищать Родину, сейчас воюет еще и на информационном фронте. В интервью изданию Rolling Stone вспомнил, как спасал семью из Херсона, рассказал об отношении к нему украинских военных, первые впечатления от тренировок и самое большое разочарование в жизни.

Пожалуй, как и каждый украинец, Макс Барских до последнего не верил в возможность войны в Украине.

"Мы живем в 21 веке, и никто не мог подумать, что это произойдет", - рассказал Макс.

"Через несколько дней после 24 февраля я решил поговорить со своей русской аудиторией через социальные сети и поделиться всем, что происходит. 100% правда, увиденная собственными глазами. На что я получил множество комментариев с ненавистью, сообщений от некогда любимых поклонников и пожеланий смерти мне и всей нации. И это было одно из самых больших разочарований в моей жизни, честно говоря", - поделился Барских.

С началом войны первое, что сделал певец - вывез семью из еще неоккупированного Херсона в более безопасное место.

"Я решил собрать всех членов своей семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелок. Безумие. Это было похоже на какой-то чертов фильм. Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, будто нахожусь в наркотическом опьянении. С течением времени ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране - это ужасно!", - рассказал артист.

Возвратившись в Киев, певец решил вступить в ряды ВСУ в качестве резервиста и начать военные тренировки. По поводу того, изменилась ли жизнь с тех пор и чувствует ли к себе разницу в отношении собратьев, Макс говорит следующее: "Я не чувствую статуса знаменитости. Я обычный украинец. Но солдаты очень поддерживают. Сначала они со мной фотографировались и говорили: "Хорошо, потому что в нашей команде есть все, а люди из [музыкальной] индустрии сейчас идут в военную службу. И это очень вдохновляет украинских ребят. Это большая перемена, но знаете что, мне нравится. И это учит не забывать, что ты прежде всего человек. Командир сказал мне: "Это твой выбор. Тебе не нужно быть здесь 100 процентов времени". Но это было мое решение".

На вопрос журналиста, научился ли уже пользоваться оружием, Макс отвечает, что 70 процентов своего времени посвящает тренировкам. И признается, что не уверен, готов ли кого-то убить. Но если нужно будет защищать семью и свой народ - он это сделает.

Напомним, Барских прокомментировал фейки о его переезде в США, которые распускает РФ.

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