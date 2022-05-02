Певец списал это на "проблемы с мыслительными процессами".

В России начали распространять информацию о том, что украинский артист Макс Барских якобы уехал в США. Музыкант не стал молчать, и прокомментировал это в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

Певец убежден, что росСМИ специально перекрутили информацию о том, что Барских выступит на Billboard MusicCon в США, и подали это так, будто бы он сбежал из страны.

"В России начали распространять информацию о том, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве. Но я понимаю, почему так происходит. Увидели статью Billboard, перекрутили информацию, начали распространение лживых новостей. А так как, к сожалению, большая часть этой страны имеет проблемы с мыслительными процессами, все с удовольствием подхватили эти лживые новости и продолжили их распространение", - высказался Макс Барских.

Музыкант отметил, что сейчас он находится в Киеве. Он сможет поехать в США только в том случае, если Украина выдаст официальное разрешение на временный выезд из страны. Пока Макс его только ждет.

Напомним, на мероприятии MusicCon, которое состоится с 13 по 14 мая в Лас-Вегасе, Барских расскажет международному сообществу о войне в Украине из первых уст.

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