Don't F*ck with Ukraine - саундтрек поддержки боевого духа украинского народа, который стал квинтэссенцией главных фраз во время войны.

Украинский певец Макс Барских, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, записал новый трек Don't F*ck with Ukraine.

По словам Барских, после лирической военной колыбельной "Буде весна" певцу захотелось создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев всему миру. Поэтому, кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

"Многие с самого начала не верили в Украину, и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако, уже третий месяц подряд наша страна героически борется с российским нашествием. И этот прецедент меняет не только нашу страну, но и весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", - комментирует Макс.

Новая песня Барских посвящена украинским военным, честь и мужество которых поражает певца лично. Также она касается и народного сопротивления, благодаря которому мир является свидетелем рождения единой силы Украины.

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