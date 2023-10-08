Она не осталась в стороне от горя.

Певица София Ротару не смогла остаться равнодушной к горю семьи заслуженной артистки Украины Нины Матвиенко. В инста-сториз она опубликовала черно-белую фотографию великой певицы и написала: "Светлая память".

Никакими общими воспоминаниями с Ниной Митрофановной Ротару не поделилась и больше ничего не сказала.

Отметим, сегодня стало известно о смерти Нины Матвиенко. Ее не стало в возрасте 75 лет. Этой трагической новость поделилась ее дочь Тоня. Причина смерти пока неизвестна.

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Украинские знаменитости с болью реагируют на эту страшную утрату. Они говорят, что Матвиенко слишком рано покинула этот мир. Более того, они все в один голос отмечают, что Нина Митрофановна была великой певицей и действительно душой украинского народа.

Напомним, УНИАН собрал самые интересные факты о Нине Матвиенко, а также лучшие песни в исполнении известной певицы.

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